Задержан житель Уссурийска, угрожавший участнику СВО

Силовики задержали жителя Приморья, угрожавшего участнику специальной военной операции.

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Ранее сообщалось, что 8 марта на парковке центрального рынка Уссурийска произошел инцидент между жителем города и участником СВО. В адрес последнего были высказаны угрозы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по статьям 119 (Угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (Хулиганство). По подозрению задержан 30-летний местный житель. Между ним и потерпевшим уже проведена очная ставка.

Также допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства. Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

"Подозреваемый не трудоустроен, более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов, а также правил дорожного движения", - отметили в СК, добавив, что тот регулярно не оплачивает назначенные ему штрафы.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о первоначальных результатах расследования.