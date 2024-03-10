Медведев высказался о Байдене: "Редкий идиот"

Экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев нелестно высказался об американском президенте Джо Байдене.

В своем Telegram-канале Медведев выложил отрывок интервью Байдена, в котором тот говорит, что "нам не стоило идти на Украину". Позже президент США пояснил, что он имел ввиду Афганистан.

"Редкий идиот", - коротко прокомментировал это высказывание Дмитрий Медведев.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Пишут, что "Байден перепутал Украину с Афганистаном". Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все – Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Байдену не удалось переубедить республиканцев разблокировать помощь Украине.