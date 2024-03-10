Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца, водитель задержан

В ворота Букингемского дворца врезался автомобиль. Полиция задержала водителя.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Express, инцидент произошел ночью 9 марта. По данным полиции, водитель был арестован. Его подозревают в "нанесении противозаконного ущерба".

В дальнейшем его отправили в больницу. Сейчас полицейские проводят расследование инцидента.

В начале февраля в Букингемском дворце сообщали, что король Англии Карл III болен раком. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл, на какой стадии находится онкологическое заболевание короля.