10 Марта 2024
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Фото: рмк

Боец из Екатеринбурга Петр Ян бросил вызов чемпиону UFC

Боец из Екатеринбурга и экс-чемпион UFC Петр Ян, который сегодня одержал победу на турнире UFC 299, рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок. Он бросил вызов действующему чемпиону.

Напомним, соперником Петра был представитель КНР Сонг Ядонг. Поединок с китайцем продлился все три раунда. В итоге все судьи отдали победу Яну со счетом 29-28.

После турнира уральский боец вышел в соцсети и поделился планами на будущее. Так, он хочет выйти в клетку с действующим чемпионом UFC американцем Шоном О'Мэлли и эквадорцем Марлоном "Чито" Верой.

"Чито, ты следующий. Шон – после. Размажу вас обоих", - написал Петр Ян в одной из своих соцсетей.

Стоит отметить, что сегодня на UFC 299 О'Мэлли и Вера проводили бой между собой. Победу судейским решением одержал действующий чемпион.

Ян уже дрался с О'Мэлли в 2022 году. Тогда российский боец потерпел поражение от американца, который в дальнейшем стал чемпионом UFC.

Теги: Петр Ян, чемпион, вызов


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Ранее 10.03.2024 09:03 Мск Уральский боец Петр Ян победил китайца на UFC 299

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