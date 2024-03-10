Опрос: 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят его отмены

Большинство россиян выступает за отмену Единого госэкзамена. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob, в феврале-марте проведя опрос среди экономически активного населения страны.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 63% россиян отрицательно относятся к Единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В свою очередь, в поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных.

При этом противников Единого госэкзамена больше среди респондентов старше 45 лет (73%). А положительно о ЕГЭ чаще отзывались опрошенные россияне моложе 34 лет (23%).

Ранее сообщалось, что выпускники школ уже в этом году смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору.