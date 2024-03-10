10 Марта 2024
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Политика В России
Фото: ldpr.ru

Леонид Слуцкий: Выплата по уходу за инвалидами должна быть не ниже одного МРОТ!

Председатель ЛДПР, лидер партийной фракции в Государственной Думе Леонид Слуцкий предложил установить выплату на уровне не ниже одного МРОТ для граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, либо гражданами, достигшими 80 лет. Соответствующее письмо Леонид Слуцкий направил в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 10 марта 2024 года.

«Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами – это невероятно тяжёлый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ. Это поддержит наших граждан, взявших на себя тяжёлые обязательства заботиться о тех, кто нуждается в постоянном уходе, поможет им чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, позволит приобрести необходимые вещи, лекарства, продукты питания», – прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

(2024)|Фото: ldpr.ru

В рамках проведения Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!» граждане поднимают проблему низкого размера выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также за совершеннолетними инвалидами с детства I группы, престарелыми гражданами, требующими постоянного постороннего ухода.

Напомним, согласно действующему законодательству предусмотрены различные ежемесячные выплаты и компенсации за уход, размер которых составляет 10 000 рублей только при его осуществлении за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидом с детства I группы со стороны родителей или усыновителей и опекунов или попечителей. В случае, если уход за такими детьми осуществляют другие члены семьи: бабушки, дедушки, тёти, дяди и другие родственники, выплата для них установлена в размере 1 200 рублей, что является не только социально несправедливым, но и недопустимым в современных экономических условиях, считают в ЛДПР.

И Председатель ЛДПР предложил установить единую выплату для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, либо гражданами, достигшими 80 лет, в размере не ниже одного МРОТ вместо текущих размеров в 10 000 и 1 200 рублей.

По мнению Леонида Слуцкого, это устранит социальную несправедливость, а также обеспечит достойной оплатой труда вынужденно неработающих лиц, которые взяли на себя сложные обязательства по уходу за такими гражданами.

(2024)|Фото: duma.gov.ru

Получается так, что в преддверии президентских выборов давления на Госдуму РФ не сбавляет именно ЛДПР — вторая по численности и популярности партия в стране. А ведь для лидера партии Леонида Слуцкого, возможно, наступает самый ответственный момент в карьере. Сможет ли он оправдать надежды проницательного Владимира Жириновского — вождя и основателя ЛДПР, который плечом к плечу, начиная с 1993 года, вместе с ним развивал либерально-демократическое движение в России и в итоге партийные соратники Жириновского доверил именно Слуцкому продолжать его дело?

Теги: леонид слуцкий, лдпр, мрот, уход за инвалидами, скажи слуцкому правду, жириновский


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