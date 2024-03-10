В Екатеринбурге скончался легендарный хоккеист Николай Дураков

В Екатеринбурге на 90-м году жизни скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея с мячом России.

Дуракова не стало в субботу, 9 марта. Он является лучшим бомбардиром в истории свердловского СКА. В составе сборной СССР семь раз побеждал на чемпионатах мира (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973). Лучший бомбардир ЧМ-1965, лучший полузащитник (1957, 1963, 1965) и лучший нападающий (1971) турниров.

Николай Дураков был признан лучшим хоккеистом XX века по опросу "Советского спорта" (2000). Удостоен званий "Почетный гражданин Свердловска" (1973) и "Почетный гражданин Свердловской области" (2004). Награжден орденом "Знак Почета" (1968) и орденом Почета (1998). В ноябре 2022 года в Екатеринбурге был открыт монумент "Эпоха", посвященный легендарному хоккеисту.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича. Это огромная потеря для всего отечественного спорта", - отметили в федерации.

Дата прощания с Николаем Дураковым пока не объявлена.