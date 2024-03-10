Титул "Мисс мира" получила представительница Чехии

Объявлена новая победительница конкурса "Мисс мира".

Финал нынешнего конкурса прошел в индийском Мумбаи. В итоге "Мисс мира" стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Первой вице-мисс была названа Ясмина Зайтун из Ливана.

Представительниц России среди 112 участниц не было. Как напоминает "Интерфакс", россиянки дважды становились обладательницами титула "Мисс мира". В 1992 году победила Юлия Курочкина, а в 2008 году – Ксения Сухинова.

Напомним, что недавно победительницей конкурса красоты "Мисс Япония" стала украинка. А проведенный опрос показал, что самые красивые девушки живут в России.