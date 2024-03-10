В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин

В Москве устанавливают обстоятельства гибели двух человек на станции.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, вечером 9 марта на железнодорожной станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги поездом были смертельно травмированы два человека. Погибшими оказались мужчины 1988 и 1992 годов рождения.

По предварительным данным, оба переходили железнодорожные пути в неположенном для этого месте. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и все обстоятельства инцидента.