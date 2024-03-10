10 Марта 2024
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Фото: Пресс-служба РМК

Уральский боец Петр Ян победил китайца на UFC 299

Боец из Екатеринбурга, экс-чемпион UFC Петр Ян вернулся в дело. Сегодня на турнире UFC 299 он провел первый бой за год и одержал победу.

Соперником Петра был представитель КНР Сонг Ядонг. Поединок продлился все три раунда. В итоге все судьи отдали победу Яну со счетом 29-28.

"Это очень-очень важная победа, важнейшая победа для меня. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Я вернулся, я хочу жесткий бой с жестким оппонентом. Для меня совершенно неважно, кто будет следующим соперником. Я очень ценю вашу поддержку, и сезон реваншей открыт. Погнали!", - заявил Ян в интервью после боя с китайцем.

Напомним, что свой прошлый поединок Петр Ян провел в марте 2023 года, уступив грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Это поражение обрушило рейтинг уральского бойца в UFC. А сам он намекнул, что получил травму перед самим поединком, но отменять бой не стал.

Теги: Петр Ян, боец, победа


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