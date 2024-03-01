90 молодых людей и 25 волонтеров из Астраханской области участвуют во Всемирном фестивале молодежи

Астраханская молодёжь принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи. Масштабное событие стартует сегодня на федеральной территории «Сириус». В ВФМ принимают участие 20 тысяч человек и более чем 180 стран.

"Астраханскую область на форуме представляет 90 молодых людей из совершенно разных сфер деятельности, а также 25 волонтеров. Наши ребята взяли культурное шефство над представителями Ирана и Туркменистана. Уверен, что они справятся с этой задачей на самом высоком уровне", - написал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Глава области отметил, что за молодыми людьми будущее, именно от них зависит, каким будет мир в ближайшие десятилетия. И фестиваль – это начало дружбы и взаимопонимания, вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей.

"Впереди у ребят неделя новых открытий, знакомств, лекций. Желаю молодым астраханцам достойно показать себя и привезти домой новые знания, которые они смогут применить благо родного региона", - пожелал молодым астраханцам Игорь Бабушкин.