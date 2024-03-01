02 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Всего «Зимнюю сказку» в астраханском кремле посетили более 155 тысяч человек

Благодаря нацпроекту «Культура» астраханцы и гости города стали участниками праздничных иммерсивных мероприятий в рамках проекта «Русские оперы в астраханском кремле. Зимняя сказка».

Проект реализуется при поддержке губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина три года подряд. Всего с 20 декабря прошлого года по 29 февраля 2024-го состоялось 1706 мероприятий: работали ледовые сценические площадки, проводились ежедневные социальные катания. По данным регионального минкульта, таких сеансов было 356. Их посетили почти 40 тысяч человек, в том числе и семьи участников СВО.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В конце декабря на Соборной площади кремля Астраханский государственный театр оперы и балета развернул ледовую сказку, программу «Волшебный фонарь». В ней воедино слились три жанра: фигурное катание, хореография и вокальное искусство.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В новогодние каникулы на главной сцене кремля состоялось девять концертов. Кроме профессиональных коллективов здесь выступали и самодеятельные артисты из всех районов области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С особым восторгом зрители принимали ледовую сказку «Щелкунчик». Её представили воспитанники и преподаватели спортивного клуба фигурного катания «Миланкор». Всего было организовано пять показов.

Теги: зимняя сказка, игорь бабушкин, нацпроект,


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