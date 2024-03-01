ОНК не выявила нарушений в ямальской колонии, где умер Навальный*

Общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа не выявила нарушений в исправительной колонии №3 в Харпе, где скончался Алексей Навальный*, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя региональной ОНК Ямала Данилу Гонтаря.

Были проверены ИК-3 и ИК-18. Нарушений не выявлено. Даны рекомендации в части материально-бытового обеспечения по итогам бесед с осужденными. Проверили медсанчасть колонии, наличие необходимых лекарств, в том числе для оказания помощи. Все соответствует списку, нет лекарств с истекшим сроком годности, в ИК-3 с прошлого года обновили стоматологический кабинет.

Напомним, Навальный скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный.

В Москве сегодня состоялись похороны Навального. Отпевание прошло в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино, похороны – на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы.

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