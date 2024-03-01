Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам Киви-банка 880 миллионов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам Киви-банка 880,3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСВ.

Деньги получили 1458 вкладчиков банка, что составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации АСВ. Выплаты производятся через банк "Уралсиб", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

АСВ обращает внимание владельцев QIWI Кошельков и юридических лиц, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, что денежные средства, размещенные ими в банке, страхованию не подлежат.

21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI-банка, также были заблокированы QIWI-кошельки. Они не были застрахованы в АСВ, на них "застряло" порядка 4,4 млрд руб.