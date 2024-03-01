Швейцария присоединилась к очередному пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к 13 по счету пакету санкций ЕС против России, сообщают РИА Новости.

Меры вступили в силу с сегодняшнего дня.

Швейцария добавила в санкционный список 106 физических лиц и 88 компаний и запретила экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могли бы способствовать военному и технологическому укреплению России, еще 27 компаниям.

"Продажа и экспорт в Россию компонентов, используемых для разработки и производства беспилотников, отныне запрещены", - говорится в сообщении

Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года. По состоянию на 25 ноября 2022 года финансовые активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 млрд франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости, замороженных в Швейцарии.