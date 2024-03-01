Российские военные раскрыли подробности уничтожения первого танка Abrams

Бойцы группировки "Центр" с позывными "Коловрат" и "Рассвет" рассказали подробности боя, во время которого был уничтожен первый американский танк "Abrams" М1А2 в зоне СВО.

Военные служат в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ЦВО. "Коловрат" - командир разведывательно-ударной группы БПЛА, а "Рассвет" является оператором FPV-дронов.

Со слов "Коловрата", 26 февраля этого года в ходе проведения аэроразведки было замечено передвижение танка ВСУ в районе села Бердычи, находящегося под контролем украинских войск. "Коловрат" получил команду на уничтожение "Abrams". Его подчиненный "Рассвет" поднял в воздух первый FPV-дрон.

"Обнаружили цель, обошли его сзади. Ударили в тыльную кормовую часть, первым "бортом" (дрон - ред.) остановили танк. Незамедлительно подняли второй "борт", вылетели - он уже дымился, уже стоял на месте. Ударили под башню, произошло возгорание боекомплекта. Экипаж покинул машину после попадания первого (дрона - ред)", - приводят РИА Новости слова "Рассвета".

В ходе боя 26 февраля расчет "Коловрата" подбил еще несколько единиц бронетехники ВСУ, но точных цифр военный раскрывать журналистам не стал. "Коловрат" отметил, что танк "ехал два года", 20 минут воевал и четыре минуты потребовалось для того, чтобы его сжечь. Работы было много - было много техники помимо танка. 26 февраля военный назвал "маленьким красным днем календаря".

Военнослужащий "Коловрат" также рассказал, что к встрече с западной техникой готовились давно, их удивила "наглость ВСУ", которые выехали в открытую местность. Вероятно, они "очень поверили в эту машину".

После уничтожения "Abrams" ВСУ пытались его эвакуировать бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ), но безуспешно. Технику поразили огнем артиллерии.

Напомним, расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге. Об этом сообщил уральский политтехнолог Платон Маматов, который отправился добровольцем на СВО в 2022 году. Ранее в Сети появилось первое фото американского танка Abrams M1, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении. После попадания у танка взорвался боезапас.

После этого российский актер Иван Охлобыстин пообещал отправить бойцам 10 млн руб.