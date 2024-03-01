МИД России потребовал от Германии объяснений обсуждения офицерами ФРГ атаки на Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Германии объяснений в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - заявила она.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля - чтобы координировать удары по российским объектам.

В Кремле заявили, что не располагают данными о содержании аудиозаписи, на которой якобы немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту.