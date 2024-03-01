01 Марта 2024
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Спорт Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко принял участие в церемонии открытия 54-го областного спортивно-культурного «Праздника Севера – Одесское – 2024»

Сегодня на финальные соревнования в столице региональной «белой» спартакиады в селе Одесском Омской области собрались спортивные делегации всех муниципальных районов, сильнейшие представители сельского спортивного движения.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В этом году в программу Праздника Севера включены 13 видов спорта, впервые вошли дартс и многоборье ГТО. В отборочных состязаниях к областному Празднику Севера приняли участие 1 300 спортсменов.

Кульминацией спортивного праздника стал парад муниципальных спортивных команд и торжественная церемония открытия сельской зимней спартакиады на стадионе имени олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В числе почётных гостей спортивно-культурного праздника – представители регионального Правительства, Законодательного собрания, главы районов.

Участников, болельщиков и гостей Праздника Севера-2024 приветствовал Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

(2024)|Фото: Сергей Мельников

«Очень знаменательно, что в этом году у нас в пятьдесят четвёртый раз проходят два самых любимых праздника: зимой Праздник Севера, а летом - Королева спорта. Таких традиций с более чем полувековой историей нет ни в одном регионе нашей страны. Приятно, что на трибунах очень много семей с детьми. Вы знаете, что Президент России 2024 год объявил Годом семьи. И вчера сквозной темой его послания Федеральному собранию были спорт, здоровье, поддержка семей, - это прослеживалось в каждом моменте выступления главы государства. Владимир Путин ставит задачей ежегодно строить в стране не менее 350 спортивных объектов. И мы будем стараться как можно больше объектов строить в нашем регионе, - сказал Виталий Хоценко. - Участникам, командам, тренерскому составу желаю красивых побед, дойти до финала, показать хорошие результаты и прославить свои районы, нашу область, нашу страну, как было не раз, ведь благодаря нашей сельской спартакиаде родилось немало олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Вот и сейчас мы находимся на стадионе имени Геннадия Комнатова, нашего велогонщика, который в 1972 году завоевал олимпийское золото в Мюнхене. Даёшь стране больше чемпионов мира и олимпийских чемпионов! Ура, Одесский район и Омская область! Ура, Россия!"

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Практически все финальные соревнования, за исключением шорт-трека и конькобежного спорта, проходят именно в Одесском районе. Для этого спортивные объекты и инфраструктура райцентра прошли тщательную подготовку и соответствуют требованиям проведения официальных соревнований. Подготовлены трассы для лыжных гонок и биатлона. Приобретено техническое оборудование для оформления лыжного стадиона и заливки льда, установлено информационное табло в крытом хоккейном корте. Отремонтированы помещения в здании стрелкового тира и легкоатлетический манеж в спортивном комплексе. Установлено освещение на лыжной трассе. Оборудовано биатлонное стрельбище для стрельбы из пневматического оружия.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Обновлённая инфраструктура после завершения региональных соревнований продолжит служить развитию массового спорта в Одесском районе, физическому воспитанию местной молодёжи.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Сегодня Губернатор Виталий Хоценко сообщил о решении приобрести для футбольного поля районного стадиона и установить искусственный газон.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, в дни областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера — 2024» село Одесское принимает порядка тысячи участников со всей области. Победители финальных соревнований во всех дисциплинах и места районных команд на пьедестале почёта станут известны 3 марта.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

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