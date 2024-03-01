Болгария полностью отказалась от импорта российской нефти

Болгария досрочно отказалась от импорта российской нефти. Ранее руководство Евросоюза разрешило Софии до кона 2024 года закупать российскую нефть, но Болгария сочла возможным отказаться от нее уже сейчас, передает "Интерфакс".

Парламент Болгарии одобрил график, по которому импорт российской нефти сокращался вдвое с 1 января, с 1 февраля – до 25%, с 1 марта – полная остановка.

В Болгарии единственный НПЗ принадлежит "Лукойлу", работает уже 25 лет. В последнее время для завода было введено много ограничений, например, 60-процентный налог на прибыль и требование обязательной модернизации под легкие сорта нефти (российские к таковым не относятся).