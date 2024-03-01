01 Марта 2024
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Такер Карлсон восхитился московским метро

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Политика Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

Строить нельзя закрыть. Губернатор Беглов продолжает юлить со сроками открытия и ремонта станций метрополитена

Сразу после выборов Президента РФ, в марте 2024 года на 11 месяцев собираются закрыть станцию "Удельная". Затем в планах "Озерки" - с 31 января 2025-го, и последовательно "Технологический институт-2", выход с "Площади Ленина" на Боткинскую, сразу несколько станций 2-й, синей линии. Вот-вот закроют "Фрунзенскую" и "Парк Победы", и тогда нагрузка на задыхающуюся от пассажирского потока "Московскую" возрастет еще больше. Команда Беглова словно проверяет петербуржцев на прочность: а без "Электросилы" продержитесь?

При этом, уже ушедшая на реконструкцию "Чернышевская" должна якобы открыться в мае 2024-го. Первоначально ремонт планировали завершить еще в ноябре 2023 года, но что-то пошло не так, и сроки сдвинулись.

Точные сроки открытия станции пока не сообщались. Зато комитет по строительству Смольного поспешил объявить, что до конца года в городе заработают аж три новые станции. Первой, уже в третьем квартале, откроется "Горный институт". Затем "Путиловская" и "Юго-Западная".

"Поживем, увидим", - вздыхают петербуржцы, привыкшие к беспочвенным обещаниям губернатора Беглова. Ранее они уже слышали об открытии в 2024-м "Казаковской" и "Путиловской". Однако, как сообщает Фонтанка.ру, львиную долю средств, выделенных на эти цели, в Смольном перенесли на 2025-й.

Из 35 млрд рублей, оставшихся на строительство "Казаковской" и "Путиловской", всего 8 млрд вписаны в соответствующие графы нового постановления о пообъектном распределении средств на 2024 год. Остальные 27 млрд – на 2025-й. Документы однозначно свидетельствуют, что открытие новых станций снова будет отложено.
Кроме того, и общая стоимость строительства увеличилась с 60 млрд рублей до 76 млрд по сравнению с предыдущей версией постановления.

Казалось бы, строить – не строят, но хотя бы ремонтировать должны качественно. И снова Смольный не оправдал доверие горожан, приняв у подрядчиков станцию "Ладожская".

На недавно открытой после длительного ремонта станции уже в феврале этого года сломались оба ведущие вверх эскалатора. Третий и так стоял закрытым на плановый ремонт, четвертый предназначался для спуска пассажиров.

Но иногда некачественно выполненные работы "на дядю" списать не удается. Так, у станции метро "Сенная площадь" в декабре прошлого года внезапно обвалились ступени на входе. В метрополитене объяснили, что виной всему осадки и реагенты от противогололедной смеси, но в Смольном уверяли, что та безопасна.
Сейчас вестибюль станции закрыт на вход и выход, на площадке делают ремонт. Когда "Сенную" откроют, неизвестно. Известно, что ремонт ступеней из-за халатности комитета по благоустройству и подведомственных ему организаций, обойдется петербуржцам в 16 млн рублей.

Интересное сравнение. За последние два года в Москве были открыты 67 новых станций, а количество всех действующих станций в Петербурге – 72, часть из которых перманентно закрыта на ремонт.

Расхожая шутка про то, что жители областного Кудрово верят, что скорее мэр Собянин пробьет тоннель до Ленинградской области, чем губернатор Беглов запустит обещанные станции, на глазах у грустных петербуржцев перестает быть только шуткой.

Петербургское метро не просто медленно развивается, оно критично тормозит последние пять лет на фоне роста населения города, непродуманного строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых и коммерческих объектов.

Виной тому непоследовательная позиция Смольного в процессе финансирования, проектирования и строительства метрополитена. Чтобы соответствовать обещанному губернатором Бегловым темпу открытия новых станций, чиновникам нужно думать на пять лет вперед. Именно таков в среднем срок разработки всего пакета проектной документации с учетом согласований, прохождения экспертизы, отвода и закрепления земельных участков. Только после всех этих процедур может начаться строительство.
Но имеем то, что имеем. Горожане привыкли к пустым обещаниям губернатора. Пожалуй, самый большой резонанс получили недавние слова Беглова о строительстве 89 новых станций. Впоследствии пресс-службе Смольного пришлось уточнять, что речь шла обо всех объектах инфраструктуры метрополитена.

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