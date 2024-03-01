Уголовное дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли

Уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

По его словам, дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Baza пишет, что аресты со счетов Лерчек начали снимать, арестованное имущество блогера вернут.

Ранее было прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Валерии и Артемы Чекалиных. Как сообщил в январе председатель СКР Александр Бастрыкин, семейная пара выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей.

Весной прошлого года против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела — об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн рублей.