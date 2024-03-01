Авиакомпании из России лишились почти всех контрактов с ООН

Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с миротворческими и политическими миссиям Организации Объединенных Наций (ООН). Сейчас миссии ООН обслуживает "статистически мало значимое" количество российской техники, отметил один из собеседников.

"Почти все российские вертолеты ушли с рынка ООН", - цитирует РБК заявление своего источника.

Организации завершают старые контракты и покинут рынок авиаперевозок для ООН в первом квартале.