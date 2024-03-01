На Шарташ едут эксперты для признания объектов "Баден-Баден" самостроями

4 марта на Шарташ приедут специалисты для проведения экспертизы по делу о признании объектов "Баден-Баден" самостроями. Решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

Напомним, что в ноябре прошлого года учредитель сети термальных курортов "Баден-Баден" Евгений Кононов согласился признать один из объектов на Шарташе самостроем. Речь идет об одноэтажном подземном сооружении на пляже. Несмотря на судебные разбирательства с прокуратурой и администрацией Екатеринбурга, "Баден-Баден" открылся для горожан, но ненадолго. В июле владельцу термальных комплексов запретили использовать бассейны на Шарташе.

Позднее об этом высказался и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.