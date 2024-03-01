Севастополь под обстрелом, работает система ПВО – губернатор

В Севастополе работает система ПВО, объявлена воздушная тревога.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что "военные ведут работу по уничтожению воздушных целей".

Ранее сообщалось о закрытии движения по Крымскому мосту.