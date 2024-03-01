В Тюмени перевозчиков оштрафовали за срывы городских и межмуниципальных рейсов

В Тюмени перевозчиков оштрафовали за срывы городских и межмуниципальных рейсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В январе компания "Тюменьавтолайн", обслуживающая маршруты № 66 Областная библиотека - Сибнефтемаш, № 71 ул. Бориса Быстрых - ул. Московская, № 77 с/о Русское поле - ул. Трактовая (д. Патрушева), № 80 мкр. Лесной - ДК Строитель, № 80д Юрты - Андреевские - ДК Строитель и № 153 з-д Медоборудования - с/о Мичуринец допустила массовые срывы рейсов.

По данным прокуратуры, были нарушены права тюменцев. Директор компании получил представление об устранении нарушений закона, по итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены контрольный механик и шесть водителей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 116 тыс. рублей.

Также прокуратура установила, что с 1 по 24 января другой перевозчик сорвал рейсы по маршрутам № 593 Бердюжье - Тюмень, № 602 Бердюжье - Ишим, № 513 Тюмень - Голышманово, № 516 Армизонское - Тюмень, № 520 Тюмень - Абатское, № 535 Тюмень - Нижнеманай, № 630 Тюмень - Заводоуковск, № 635 Лебедевка - Тюмень, № 751 Юргинское - Тюмень.

К дисциплинарной ответственности привлечены пять виновных должностных лиц. Перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства) в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.