Банки с рискованной политикой будут платить за страховку больше – Набиуллина

Для российских банков, ведущих рискованную политику, повысят ставку взносов в Фонд страхования вкладов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику, и пример QIWI-банка здесь показателен", - цитирует Набиуллину ТАСС.

Регулятор будет составлять рейтинг, от которого будет зависеть размер страховых взносов. Новые правила могут быть введены в 2026 году.