В Свердловской области обсудили подготовку кадров для строительной отрасли

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области провело выездное совещание, посвященное подготовке кадров для отрасли. Площадкой стал Уральский колледж технологий и предпринимательства, где в этом году начали обучение первые студенты кластера "Строительство".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", представители министерства и образовательных учреждений обсудили с работодателями планы по развитию целевого обучения. Сейчас 630 свердловских студентов проекта "Профессионалитет" осваивают рабочие специальности строительного профиля в рамках целевых договоров и гарантированно смогут трудоустроиться в строительные компании после получения диплома.

"Привлечение работодателей к участию в подготовке кадров – важнейшая задача, стоящая перед регионом. Это касается как обновления материально-технической базы учебных заведений в соответствии с реалиями производственных площадок, так и заключения договоров о целевом обучении студентов. Целевой договор – гарантия для работодателя, что ребенок, получив профессию, придет на предприятие и будет работать", - подчеркнула начальник отдела реализации инфраструктурных проектов министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Наталья Оборнина.

Лидером по числу целевых договоров, заключенных в этом году в рамках проекта "Профессионалитет" по направлению "строительство", стал крупный уральский застройщик "Атомстройкомплекс".

"Мы заключили 150 целевых договоров со студентами и через год ждем на предприятие первых штукатуров, маляров, сварщиков, подготовленных под наш заказ и при нашем непосредственном участии. Мы системно работаем с молодежью и заинтересованы в качественной подготовке строителей, на которую нацелен проект "Профессионалитет". Застройщик выступил опорным работодателем кластера "Строительство", созданного на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства, при его финансовой и экспертной поддержке были переоснащены учебные мастерские, закуплено современное оборудование, которое применяется на реальных стройках, а строительные объекты компании стали площадкой для практических занятий и первых шагов в профессии, которые будущие строители совершают с помощью эффективных наставников – опытных строителей", - рассказала HR-директор компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Практика целевой подготовки студентов рабочих специальностей уже в этом году получит новое развитие.

"С мая вступают в силу изменения в законодательство, согласно которым все договора на целевое обучение будут заключаться на единой государственной платформе "Работа в России" и утверждаться правительством. Работодатели будут размещать на платформе свои предложения с указанием специальностей и образовательных учреждений, где можно их освоить, абитуриенты смогут выбирать наиболее интересные для них варианты", - рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Марина Софронова.

Она также подчеркнула, что существенным плюсом среднего профессионального образования для молодежи является быстрый выход на рынок труда и возможность зарабатывать. При этом всегда остается открытым путь к продолжению образования.