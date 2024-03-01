В Березниках группа подростков жестоко избила девушку и забрала ее телефон

В Березниках группа подростков жестоко избила девушку, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел еще 24 февраля, вечером. Видео драки опубликовал telegram-канал "Пермский край". Молодой человек снимал видео драки, нецензурно оскорблял девушку и подзуживал свою знакомую бить ее по лицу. Еще несколько человек стояли рядом и наблюдали за избиением.

Пострадавшая плакала, просила прощения, однако, несмотря на это, ее продолжали избивать, даже когда она упала на землю. Били руками и ногами по лицу и телу.

В сообщении также говорится, что подростки забрали у потерпевшей телефон и сдали его в ломбард.

В полиции сообщили, что 26 февраля в отдел полиции поступило заявление от жительницы города Березники. Она сообщила о том, что ее несовершеннолетнюю дочь избили и забрали телефон. В настоящий момент полицейские установили всех участников инцидента, выясняется роль каждого в конфликте. Проводится проверка. Пострадавшая направлена на судмедэкспертизу.