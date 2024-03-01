СМИ: ФСБ проверяет QIWI-банк

QIWI-банк, у которогоЦБ ранее отозвал лицензию, проверяет управление "К" Федеральной службы безопасности России. Проверку начали по заявлению регулятора, ранее Центробанк сообщил, что передал материалы в правоохранительные органы.

По данным РБК, проверяют банк на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем. Источник издания сообщил, что одной из причин доследственной проверки, якобы, стал рост числа телефонных и IT-мошенничеств.

В сообщении ЦБ об отзыве лицензии говорилось, что причиной стали "нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России"; "систематическое нарушение законов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".