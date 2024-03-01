В бундесвере обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

Как следует из текста разговора, представители бундесвера обсуждали вариант удара по мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

"Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale", – сказал один из военных.

В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля - чтобы координировать удары по российским объектам.

В Кремле заявили, что не располагают данными о содержании аудиозаписи, на которой якобы немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту.