Цифровые сервисы внедряют в медучреждениях Костромской области по поручению губернатора

Задачу упростить работу медицинских специалистов благодаря внедрению цифровых технологий ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников. В частности, глава региона поручил внедрять в учреждениях здравоохранения программы распознавания голоса. С 2022 года современную технологию активно используют врачи областного онкологического диспансера.

Система распознавания голоса в тестовом режиме уже работает в городской больнице Костромы. В подразделения, обслуживающие наибольшее количество пациентов, направлены десять современных устройств. Гарнитуры, микрофоны и специальное программное обеспечение бесплатно предоставил Сбербанк в рамках сотрудничества с администрацией региона.

Одними из первых программу протестировали специалисты детской поликлиники №7. К медучреждению прикреплено около 10 тысяч маленьких пациентов, которые проживают в одном из крупных населенных микрорайонов города - Давыдовском. Ежедневно за медицинской помощью сюда обращаются около 250 юных костромичей.

Всего в поликлинику поступило четыре единицы оборудования. Устройства установили в кабинетах самых востребованных специалистов и врачей, которые работают с большим объемом информации. Это кабинеты участковых педиатров, отоларинголога, а также ультразвуковой диагностики.

Технология голосового ввода текста позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы. Во время осмотра врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в медицинскую карту пациента. Готовый текст почти не требует исправлений. При этом микрофон может распознавать речь врача даже при посторонних звуках в кабинете.

«Нам очень нравится новая программа. Это намного сокращает время работы врача с компьютером, облегчает жизнь докторам. Например, ранее, чтобы напечатать выписку, которую мы готовим для госпитализации пациента в другой регион или для оказания специализированной помощи, врач тратил два-три часа. Сейчас время заполнения документов сократилось на треть», - отметила заведующая дошкольно-школьным отделением поликлиники Дарья Кобцова.

С новой программой врачи работают уже около трех недель. С помощью устройств доктора вносят данные об осмотре, диагнозе, рекомендациях, выписывают рецепты лекарств. Специалисты отмечают, что программа очень удобная и значительно экономит рабочее время. Благодаря сокращению работы с документами врач во время приема может более тщательно осмотреть пациента и дать более расширенные рекомендации.

«Программа очень простая, никаких дополнительных знаний не требуется, установщики все объяснили в доступной форме. Очень удобно. В значительной степени ускоряется и облегчается наша работа, что не надо отвлекаться на клавиатуру. Есть польза и для пациентов, потому что они слышат, что говорит врач и какие данные вносит в медкарту. Кроме того, экономится время и самих пациентов, потому что длительность приема сокращается. В среднем, ранее прием длился 10 минут, сейчас он занимает примерно 7 минут», - рассказала врач-отоларинголог Ольга Щелкунова.