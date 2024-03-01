В Херсонской области на выборах президента России многолюдно - избирком

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента России. Там открывают полноценные участки, также члены избирательных комиссий приезжают во дворы. Во время голосования по поправкам в Конституцию России такую форму в СМИ и соцсетях назвали "голосованием на пеньках".

"Сегодня, первого марта, к голосованию приступили 79 избирательных участков в семи муниципальных округах Херсонской области. Все участковые комиссии приступили к работе с 8 часов утра и поехали к нашим избирателям", - сообщила председатель областного избиркома Марина Захарова. Она добавила, что уже были провокации с украинской стороны.

Досрочное голосование в этом регионе будет проводиться с 1 по 3 марта.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.