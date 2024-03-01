01 Марта 2024
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

СМИ: В Волгограде главу МЧС, желавшего онкологии подчиненным, отправили на пенсию

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал-майор Николай Любавин, пожелавший подчиненным онкологии, покинул свой пост.

Как пишут местные СМИ, он ушел на пенсию по выслуге лет. При этом официально опубликованного приказа об увольнении Любавина пока нет. На сайте ГУ МЧС он все еще значится как главный руководитель.

Напомним, скандал из-за заявления Любавина произошел в январе. В Сети появилась часть видеозаписи селекторного совещания волгоградского МЧС. На имеющихся кадрах Любавин говорит, что прокуратура начала в отношении него проверку после жалобы одного из сотрудников. Тот обвинил генерал-майора в продвижении интересов банка "Открытие", где трудоустроена его супруга. Якобы начальник МЧС имел с этого какую-то выгоду. "Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья", - говорит на видео Любавин.

Как сообщал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, в отношении начальника волгоградского главка МЧС была начата проверка.

Теги: любавин, мчс, волгоград


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