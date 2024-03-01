В Екатеринбурге нашли 15-летнего подростка, пропавшего 27 февраля

В Екатеринбурге нашли 15-летнешл школьника, который пропал в минувший вторник. Несколько дней родные и близкие не могли связаться с подростком, но сегодня поиски наконец были завершены.

"Найден", - коротко сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, мальчик вышел из дома 27 февраля, после перестал выходить на связь. Поисковые отряды и полиция разослали следующую ориентировку: рост 170 см, плотного телосложение, волосы светло-русые, глаза серые, на правой щеке шрам. На момент ухода был одет в красную куртку со вставками, черные джинсы, зимние черные ботинки.

Ранее волонтеры "Лиза Арлет" рассказали, что школьник воспитывается в благополучной семье с любящей и понимающей мамой. Вероятной причиной ухода стал обычный подростковый бунт.