В Кремле не в курсе, что было в обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост

В Кремле на располагают данными о содержании аудиозаписи, на которой якобы немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту.

Об этом журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Ведомости". Утром 1 марта главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что в ее распоряжении есть аудиозапись разговор якобы немецких офицеров, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост. Информацию об этом прокомментировал первый вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия. Если не последуют убедительные опровержения и доказательства, придется кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте, которая, как теперь выясняется, полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте", - написал Косачев в своем telegram-канале.