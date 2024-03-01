Разрыв селезенки и травма грудной клетки. Екатеринбуржца отправили в колонию за избиение 12-летнего подростка

48-летний Павел Кокушкин из Екатеринбурга отправится в колонию за нанесение 12-летнему подростку тяжких травм. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в конце мая 2023 года, когда уроженец Нижнего Тагила, находясь в общественном месте на лестничном марше в одном из подъездов дома по ул. Родонитовая в Чкаловском районе Екатеринбурга, вступил в конфликт со школьником 2010 г.р. Ранее с мужчиной был знаком одноклассник мальчика, так как они посещали одну спортивную секцию.

Гособвинение сообщило, что накануне мальчики дразнили Кокушкина, потому, заметив своих обидчиков и использовав малозначительный повод, нанес ребенку несколько ударов кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу. В результате у школьника диагностировали сочетанную травму грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Кокушкина виновным по п "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и приговорил к 4 годам исправительной колонии строгого режима.

Суд также взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.