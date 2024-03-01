Инициатива Путина поможет сберечь историческое наследие тюменской земли

Инициатива президента России Владимира Путина поможет сберечь историческое наследие тюменской земли, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В инфоцентре напомнили, что президент во время оглашения послания Федеральному Собранию РФ назвал старинные здания, усадьбы и храмы воплощением "нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений". Он поручил правительству, депутатам, профильным комиссиям Госсовета проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия.

"Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению невозможно", – заявил Владимир Путин.

Глава Тобольска Максим Афанасьев заявил, что подобного решения ждали давно и вопрос неоднократно обсуждался.

"Это отличная новость! Мы долго ждали такого решения и обсуждали этот вопрос на разных уровнях. Это значительно облегчит работу с инвесторами, и, как результат – объекты культурного наследия не просто обретут новую жизнь, но и принесут пользу экономике. Все мы знаем, что в Тобольске очень много памятников архитектуры в неприглядном состоянии, и если упростить требования, то мы гораздо быстрее сможем вернуть нашему городу исторический облик", – подчеркнул Максим Афанасьев.

Напомним, правительство Тюменской области, компания СИБУР и администрация города совместно реализуют программу "Тобольск – 2030", направленную на улучшение качества жизни горожан, повышение инвестиционной и туристической привлекательности, сбережение исторического наследия древней столицы Сибири.