Улицу Пушкина в Екатеринбурге закроют до 1 мая

Улицу Пушкина в Екатеринбурге перекроют на месяц из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Начиная с 1 апреля и по 1 мая специалисты "СЗ "УГМК – Застройщик" закроют движение транспорта в районе дома № 2 по улице Первомайской. В этот период на участке будут проводить работы по устройству наружных сетей водоотведения. При этом общественный транспорт не изменит свои маршруты. Для остальных водителей на участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и обещают после завершения работ восстановить все элементы благоустройства. А пока горожане могут воспользоваться информационной картой, на которой отображены все актуальные перекрытия и ремонтные работы.