Песков: Послание во многом стало предвыборной программой Путина

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному посланию озвучил самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, послание во многом стало предвыборной программой Путина как кандидата в президенты.

"Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет", - сказал представитель Кремля.

"Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - цитирует Пескова ТАСС.

Накануне первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что в нижней палате парламента началась работа по реализации того, о чем в своем послании Федеральному собранию сообщил президент.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что на все, обещанное сегодня Владимиром Путиным, денег хватит. Суммы, обозначенные президентом во время послания Федеральному собранию, будут растянуты на шесть лет, так что это будут вполне терпимые расходы.