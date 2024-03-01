В Южной Корее зафиксирован мировой антирекорд по рождаемости - 0,7 ребенка на женщину

Годовая рождаемость в Южной Корее составила всего 0,72 ребенка на женщину, сообщает Reuters со ссылкой на данные статуправления страны. Это беспрецедентно низкий уровень.

Это в три раза меньше минимума, необходимого для воспроизводства населения, и гораздо ниже других вымирающих стран. Называются разные причины: от высокой стоимости жилья до дороговизны образования детей.

По прогнозу ООН 2021 года, если рождаемость в стране повысится до одного ребенка на женщину или чуть выше, то от нынешних 51 млн к середине века останется 45 млн, а к концу века - 24 млн. При наблюдающемся ухудшении тенденций все будет еще хуже.

В Японии и Китае такая же ситуация. Рождаемость не просто беспрецедентно низка, а продолжает падать. Все попытки властей затормозить этот процесс не дают результата. По прогнозу Шанхайской академии социальных наук, к 2100 году трудоспособное население Китая сократится в 5 (!) раз - примерно до 200 млн человек при огромной доле стариков. А всего китайцев останется менее 600 млн против нынешних 1,4 млрд.