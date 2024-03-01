1,2 млрд рублей в этом году будет вложено в модернизацию здравоохранения в Астраханской области

Более 1 трлн рублей дополнительно направят в России в ближайшие 6 лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения – об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

В Астраханской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» ежегодно успешно модернизируют техническую базу больниц и поликлиник. В этом году на эти цели планируется потратить 1,2 млрд рублей.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, улучшение качества и доступности медпомощи любого направления направлено прежде всего на профилактику и раннюю диагностику. «Ранняя диагностика - это уже половина успешного лечения», - уверен министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

В сёлах региона за последние 5 лет установили 55 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий. В них есть всё необходимое для комфортного пребывания и лечения, и это играет важную роль в развитии села. Капитально отремонтированы 33 объекта первичного звена.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» было возведено 9 модульных конструкций. На эти цели направлено 248,7 млн рублей. В медучреждения Астраханской поставлено 146 единиц оборудования.



В 2024 году работа по реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе будет продолжена. Планируется капитально отремонтировать 8 объектов первичного звена здравоохранения (2 - в Астрахани и 6 - в сельских населенных пунктах), возвести 3 модульных ФАПа, приобрести 63 единицы медицинского оборудования и 27 автомобилей.



«Крылатая скорая помощь» продолжит свою работу по эвакуации пациентов из удаленных точек Астраханской области и соседних регионов в городские и областные стационары.

Продолжится работа по привлечению в отрасль новых специалистов, в настоящее время требуется 350 человек.edited 13:53