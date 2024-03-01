Футболиста "Спартака" Промеса не выпустили из ОАЭ

Футболиста "Спартака" Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

Прокуратура этой европейской страны требует от Эмиратов выдачи игрока им. Силовики ОАЭ вчера не дали футболисту вылететь со "Спартаком" со сборов в Россию – они запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции, пишет Mash.

Напомним, ранее в Амстердаме суд наказал Промеса по делу о контрабанде кокаина. Ему дали шесть лет тюрьмы. Прокурор просил для Промеса девять лет. Ему вменяли контрабанду в 2020 г. через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т.