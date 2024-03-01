Кремлю нечего сказать родным Навального* в день его похорон – пресс-секретарь Путина

В Москве сегодня проходит прощание с Алексеем Навальным*. Политика будут отпевать в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино, похоронят – на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопросы журналистов по этой теме заявил, что "Кремлю нечего сказать родным Навального* в день его похорон".

При этом Песков заявил, что "те, кто будут участвовать в несанкционированных акциях в день похорон Навального*, будут нести ответственность по закону". О каких акциях идет речь Песков не пояснил.

По данным СМИ, в Марьино продолжают прибывать люди, желающие проститься с Навальным*. Очередь растянулась на несколько кварталов. Также к месту отпевания политика приехала Росгвардия и автозаки.

*был внесен в список экстремистов Росфинмониторинга