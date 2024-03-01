Астраханский ветеран спецслужб Адалят Гусейнов: Поддержка участников СВО — одна из приоритетных задач государства

Президент РФ Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию сообщил о запуске новой кадровой программы «Время героев». Ветераны и участники СВО вне зависимости от звания смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах России.

Председатель правления Астраханской региональной общественной организации «Азербайджанский центр содействия социально-экономическому и культурному сотрудничеству» Адалят Гусейнов считает, что такая помощь в образовании очень важна для военнослужащих.

Кроме того, он отметил, что молодежь более осознанно относится к патриотическому воспитанию. По его мнению, на это во многом повлияла специальная военная операция. Сегодня астраханцы идут на фронт добровольцами или вступают в волонтерские отряды. Молодые люди отправляются в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории с гуманитарной миссией.

«Полностью поддерживаю во всем нашего Президента. Кадровая программа позволит нашим бойцам строить в том числе военную карьеру, — считает полковник спецслужб в отставке. — Сейчас Запад пытается спровоцировать российский народ на конфликты. Однако мы, россияне, стали еще сплоченнее, сможем противостоять провокациям и сделать нашу страну еще сильнее по всем фронтам», — заявил Адалят Гусейнов.