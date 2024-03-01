В Москве попрощались с Рыжковым

В московском храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с экс-главой Совмина СССР Николаем Рыжковым.

В гражданской панихиде приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, а также сенаторы и депутаты Госдумы. Также на церемонию прощания приехал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, пишет ТАСС.

Экс-председатель Совмина СССР Николай Рыжков умер на 95 году жизни. Он возглавлял правительство в 1985-91 гг., работал при Михаиле Горбачеве, но сопротивлялся внедрению рыночных цен и других механизмов, и к 1990 г. его руководство подверглось резкой критике со всех сторон. После перенесенного сердечного приступа в декабре 1990 г. Рыжков уступил должность главы правительства Валентину Павлову.