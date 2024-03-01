В Астраханской области создают целостную систему господдержки от беременности женщины до достижения ребёнком 17 лет

В ходе Послания к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром государственной стратегии. Для этого Россия продолжит расширять меры социальной поддержки: стартует нацпроект «Семья», до 2030 года продлят льготную ипотеку и материнский капитал. Владимир Путин также предложил увеличить налоговый вычет на второго ребёнка в два раза – до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до шести тысяч рублей.



В Астраханской области меры социальной поддержки семей с детьми представлены в виде денежных выплат: пособия и компенсации, а также натуральной помощи: продукты, одежда, предметы личной гигиены.

Кроме того, введённое 1 января прошлого года ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребёнка объединило шесть действовавших до этого мер соцподдержки. Это, по словам регионального министра социального развития и труда Дмитрия Заплавного, позволило создать целостную систему господдержки от беременности женщины до достижения ребёнком 17 лет.

В прошлом году для астраханских многодетных семей ввели новую меру социальной поддержки – денежную компенсацию части обучения детей по образовательным программам СПО по очной форме. Ей воспользовались 229 семей.

«Наш Президент абсолютно прав: многодетная семья должна стать ориентиром государственной стратегии. Региональное правительство делает всё для того, чтобы создать благоприятные условия для создания семей и их развития. Мы непременно продолжим оказывать всестороннюю помощь, а озвученные инициативы Президента нам в этом помогут», – подчеркнул министр.