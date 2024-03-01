WSJ: В проекте договора РФ и Украины допускалось членство в ЕС, но не в НАТО

Газета The Wall Street Journal раскрыла условия мирного соглашения Украины с Россией, почти согласованного, но так и не подписанного, в апреле 2022 года.

По данным издания, в проекте мирного договора предусматривалось, что Киев может добиваться членства в ЕС, но исключалось его вступление в НАТО. Отмечалось, что никакое иностранное оружие не будет допущено на территорию Украины. Также, согласно проекту соглашения, украинская армия должна была быть сокращена до определенного размера.

Кроме того, предусматривалось, что Крым останется российским и не будет считаться нейтральным. Будущее ЛДНР должно было быть определено в ходе личных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина, которые так и не состоялись.

Российская сторона также настаивала на том, чтобы русский язык использовался наравне с украинским в правительстве и судах, однако Киев не подписал этот пункт договора.

Мирный договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, в том числе США, Великобританией, Китаем, Францией и Россией. На эти страны возлагалась бы ответственность защищать Украину, если договор будет нарушен.

В конце ноября 2023 года глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но Киев заставила воевать Британия. "Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними подписывать не будем. И "давайте просто бороться", — сказал он. Ранее эту версию озвучивала и российская сторона.

Сам Владимир Путин еще в июне 2023 года представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. "Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого", — заявил Путин.