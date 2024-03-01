Участник спецоперации преподаёт НВП в астраханском кадетском корпусе

Алексей Сикорский выполнял боевые задачи на херсонском направлении. Сейчас он – офицер-воспитатель в казачьем кадетском корпусе им. атамана И.А. Бирюкова. Кроме того, астраханец преподаёт воспитанникам начальную военную подготовку и основы безопасности жизнедеятельности.

В частности, боец спецоперации обучает кадетов химической и биологической защите, азам безопасного применения оружия, учит их пользоваться противогазами и оказывать первую медицинскую помощь.

«Мы уделяем особое внимание тому, чтобы передавать знания и навыки, а также поддерживать связь между поколениями военнослужащих. И сделать это лучше, чем участники боевых действий, никто не может», – отметил руководитель казачьего кадетского корпуса им. атамана И.А. Бирюкова Алексей Хаюров.

Присоединиться к герою и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.



Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.