Зеленский хочет арестовать Залужного?

Офис Владимира Зеленского уже начал кампанию по дискредитации экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, уволенного в начале февраля. Его могут обвинить в сливе плана наступления летом 2023 года и арестовать. Об этом заявил известный нацист, участник агрессии против Донбасса в 2014 году Игорь Мосийчук.

Он считает, что неспроста окружение Зеленского заговорило о том, что еще до того, как наступление началось, Россия уже знала план. Поэтому он не удался. Так, недавно глава ГУР Украины Кирилл Буданова, вслед за Зеленским, сказал, что Россия в прошлом году получила доступ к секретным планам "контрнаступа". Все это говорит о начале кампании против окружения Залужного.

Мосийчук недоумевает, почему до сих пор нет арестов виновных и почему это выносится в медийное поле.

"По тому, как подается эта информация, как ее подал Зеленский на пресс-конференции, очень и очень похоже, что "зеленая власть" готовит волну дискредитации генерала Залужного, его окружения, среди которого возможны аресты, обвинения в государственной измене. Возможно, и самого Залужного арестуют. Они его боятся. Потому что даже после отставки у Залужного стабильно высокий рейтинг, а Зеленский посыпался", - рассказал он.