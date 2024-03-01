"Слишком стар": колеблющиеся штаты сомневаются в перспективах Байдена

Джо Байден уступает Дональду Трампу по опросам в так называемых колеблющихся штатах, которые, как правило, решают исход президентских выборов в США. Опасения по поводу возраста Байдена проникли в среду самых горячих сторонников Демократической партии, от которой действующий президент хочет выдвигаться, показывает опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Восемь из десяти респондентов в колеблющихся штатах сказали, что Байден слишком стар. При этом Дональда Трампа слишком старым называют меньше половины респондентов. Но у него есть своя слабая сторона: большинство опрошенных американцев в этих штатах считают, что Трамп слишком опасен.

Байден продолжает отставать от Трампа во всех семи штатах, которые, скорее всего, станут ключевыми на выборах.